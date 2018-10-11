دبلوماسيون ومنظمات حقوقية دولية يشيدون بخطط ماليزيا لإلغاء عقوبة الإعدام

أشاد دبلوماسيون أجانب ومنظمات دولية لحقوق الإنسان اليوم الخميس بماليزيا بسبب خططها لإلغاء عقوبة الإعدام في الدورة البرلمانية المقبلة.

وأعلن ليو فوي كيونج، وزير في مكتب رئيس الوزراء، في وقت متأخر أمس الأربعاء أنه سوف يتم تعديل القوانين الحالية في الدورة البرلمانية المقبلة، التي تبدأ في 15 أكتوبر الجاري، وفقا لصحيفة "مالاي ميل" ووسائل إعلام أخرى.

وقال ليو عقب حوار بشأن تعديل القانون في جامعة ماليزية إنه :"سوف يتم إلغاء عقوبة الإعدام "، مضيفًا:"نحتاج للبحث بشأنها وسماع وجهات نظر الجميع ، ولكن وفقا للحال اليوم ، فإن القرار هو إلغاء عقوبة الإعدام".

وأيدت السفارات الأجنبية والمنظمات الحقوقية الخطوة، وكتب داج يوهلين-دانفيلت، السفير السويدي لدى ماليزيا، على "تويتر" :"نرحب بشدة بإعلان حكومة ماليزيا عزمها إلغاء عقوبة الإعدام" مضيفًا أنها "خطوة مثيرة للإعجاب وجريئة".

كما أعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها للأنباء، واصفة إياها بأنها "إعلان مدهش"، وأشارت تقارير إخبارية محلية إلى وقف جميع أحكام الإعدام التي ينتظر تنفيذها في الوقت الحالي.

وينتظر أكثر من 1200 شخص تنفيذ حكم الإعدام ضدهم في ماليزيا بسبب إدانات بالقتل والاتجار بالمخدرات وارتكاب أعمال إرهابية والخيانة العظمى وجرائم أخرى ، وفقا للتقارير المحلية.