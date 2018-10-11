ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا

ارتفعت اليوم الخميس أسعار الذهب محليا، متأثرة بصعودها عالميا، وزاد عيار 18 بنحو 1.7 قرشا للجرام مقارنة بسعر الأمس، ليصل إلى 511.17 جنيه للجرام، و 21 بنحو 2 جنيه ليصل إلى 597 جنيه، و زاد العيار24 بنحو 2.25 جنيه إلى 682.25 جنيه، وارتفع الجنيه الذهب بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 4776 جنيه.

وصعدت أسعار الذهب العالمية، بعد تراجع أسواق الأسهم في آسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر وانخفاض الدولار، وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1198.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1201.6 دولار للأوقية