شرطة ليفربول ترفض معاقبة صلاح

رفضت شرطة مدينة ليفربول الإنجليزية، توقيع أي عقوبة على محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والريدز وهداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، على خلفية استخدامه الهاتف أثناء القيادة في أغسطس الماضي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أن شرطة ميرسيسايد لن توقع عقوبات على نجم ليفربول بعد أن التقطته الكاميرات يستخدم هاتفه المحمول أثناء القيادة، بسبب عدم وجود الأدلة الكافية.

وقال مسئول في شرطة مدينة ليفربول في تصريحات نقلتها الصحيفة الإنجليزية، لقد تحدثنا إلى اللاعب وسوف نتعامل مع أي متابعة داخلية، لن يقوم النادي أو اللاعب بتقديم أي تعليق إضافي حول هذه المسألة».

وتابع مشئول الشرطة: «لقد حدثت تحقيقات ولا توجد أدلة كافية لدعم المحاكمة ، وبالتالي لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر».

واختتم: «لقد تم التحدث مع صلاح من قبل الضباط وتقديم المشورة والتوجيه حول استخدام الهاتف المحمول في السيارة».

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد تقدم ببلاغ في أغسطس الماضي إلى الشرطة ضد لاعبه، بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر نجم المنتخب الوطني يستخدم الهاتف المحمول أثناء قيادته السيارة.