الأمن الموريتاني يفرق مظاهرة ضد إغلاق مركز إسلامي

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فرقت الشرطة الموريتانية، اليوم الخميس، في نواكشوط وقفة احتجاجية نظمها اسلاميون موريتانيون ضد إغلاق السلطات لمركز تكوين العلماء أحد مؤسسات التيار الاسلامي في موريتانيا ويرأسها محمد الحسن ولد الددو الذي يوصف بأنه " الزعيم الروحي" للإسلاميين .

واستخدمت الشرطة العصي لتفريق المتظاهرين وأوقفت عددا منهم سرعان ما أخلت سبيلهم .

ودعا طلبة مركز تكوين العلماء لهذه الوقفة الاحتجاجية للضغط على السلطات لإعادة افتتاح المركز الذي تتهمه السلطات بنشر التطرف وبالحصول على تمويلات بطرق مشبوهة .

وكانت السلطات الموريتانية قد أغلقت في سبتمبر الماضي مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين.