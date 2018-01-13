قالت عضو مجلس النواب التونسي، ليلى الشتاوي، إن تنظيم «داعش» الإرهابي يتم القضاء عليه في كل الدول العربية، وقريبًا سيختفي من الساحة، لافتة إلى وجود علاقات وثيقة تربط بين النظام القطري وتنظيم «القاعدة» الإرهابي، الذي يحظى على دعم كبر من قناة «الجزيرة» القطرية، على حد قولها.

وأضافت «الشتاوي»، في تصريح لفضائية «TEN»، على هامش مؤتمر «قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط» المنعقد في دولة البحرين، اليوم الجمعة، «عن وجود قطر في تونس، فهناك حزب في تونس يمثل دولة قطر، وهو امتداد للنظام القطري، وهو حركة النهضة الإسلامية، وهذا حزب سياسي له مرجعية دينية».

وتابعت: «قطر مولت عدد كبير من الجمعيات، سهلت استقطاب وتسفير الشباب إلى مناطق النزاعات والحروب، مثل سوريا، العراق، ليبيا، حيث إنها نجحت في استقطاب 5000 شاب وشابة، ونجري تحقيق في هذا الأمر داخليًا في الوقت الحالي، ليس في الدور القطري، إنما في شبكات التسفير نفسها».

وأكدت: «قطر مولت جماعات إرهابية في دول عربية وأوروبية، والأمن التونسي يقوم بعمليات استباقية في مواجهة الإرهاب، بالرغم من مرور البلاد بأزمات اقتصادية، وجميعنا نأمل الوصول إلى حلول حتى يتعافى الاقتصاد التونسي»، مطالبه الدول العربية بالتكاتف من أجل القضاء على الإرهاب في المنطقة بأكملها.

وانتهت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر «قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط»، الذي انطلق الاثنين الماضي، بالعاصمة البحرينية المنامة؛ لبحث كيفية التصدي لمخططات الدوحة، برئاسة رئيس مجلس مركز أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة، بمشاركة أكثر من 240 مشاركًا من مختلف المجالات والقطاعات المعنية ومختلف الدول، كان بينهم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.