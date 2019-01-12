تثبيت «رمسيس» بالمسامير في متحف سوهاج يثير سخط مستخدمي «فيسبوك»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحافظة سوهاج، صورًا لقطع أثرية مثبتة بمسامير معروضة في متحف سوهاج القومي، رغم افتتاحه منذ بضعة أشهر؛ ما أثار سخط الناشطين.

واستنكر المواطنون، خلال تعليقاتهم على تلك الصور، ما يحدث للآثار المصرية، قائلين: "المتحف تم افتتاحه في أغسطس الماضي، بتكلفة 72 مليون جنيه، لتثبت قطعة أثرية في نهاية الأمر بمسامير وكانات حديدية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة مصحوبة بكم هائل من السخرية في التعليقات، خاصة وأن متحف سوهاج القومي من المتاحف المفتتحة حديثا، خلال احتفال كبير حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس الماضي، ومن المفترض أنه مجهز بالمتطلبات كافة.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على ما يقرب من 3 آلاف تمثال وقطعة أثرية من أجمل القطع الأثرية المنتقاة من مخازن الآثار في المحافظة، والتي تحكي تاريخ سوهاج عبر مختلف العصور، ومن أبرزها تمثال الإله "سخمت" إله الحرب عند الفراعنة بطول مترين، وتمثال "نخت مين" حاكم مدينة أخميم في الدولة القديمة، وارتفاعه متر واحد.