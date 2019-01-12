شهدت العاصمة الفرنسية باريس، صباح السبت، انفجارًا قويًا، قالت الشرطة إنه ناتج عن تسريب للغاز بأحد مخابز الحي التاسع.

وأسفر الانفجار عن سقوط نحو 20 جريحًا بينهم مصابين في حالة خطرة، بالإضافة إلى خسائر مادية واسعة بسقوط واجهات المباني والتهام النيرات لسيارات بالمنطقة، كما يجري البحث عن عدد من المفقودين.

وطالبت الشرطة المارة بالابتعاد عن المنطقة التي شهدت الانفجار والحريق، وسط تواجد مكثف لعناصر ها المنتشرة في العاصمة ضمن إجراءات استثنائية استعدادًا لتظاهرات السترات الصفراء، اليوم.

ووقع الانفجار قرب حي «مونمارتر»، السياحي وكاتدرائية «القلب المقدس»، في باريس.