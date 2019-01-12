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إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري جنوبي البلاد

د ب أ
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 6:25 م | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 6:25 م

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن إرهابيا سلم نفسه أمس الجمعة، إلى السلطات العسكرية بولاية تمنراست التي تقع أقصى جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي، اليوم السبت، أن الأمر يتعلق بالمسمى بن بيلة زيد، المكنى "أبو عيسى"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012، ذاكرة أن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخزنتي ذخيرة مملوئتين.

ويعد هذا هو الإرهابي الثاني الذي يسلم نفسه للجيش الجزائري بولاية تمنراست.

يذكر أن 132 إرهابيا قد سلموا أنفسهم العام الماضي للسلطات العسكرية في الجزائر أغلبهم جنوبي البلاد.

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