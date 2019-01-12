القبض على رجل طعن حاملا بمستشفى ألماني وقتل جنينها

تعرضت إحدى السيدات الحوامل لهجوم طعن من جانب رجل داخل مستشفى في مدينة باد كرويتسناخ بولاية راينلاند بفالتس غربى ألمانيا، وطعنها بسكين ما أدى إلى جروح نافذة في جسدها وجسد جنينها الذي لم يولد بعد وأدت إلى وفاته بعد وقت قصير.

وقالت الشرطة والادعاء العام اليوم السبت، في مدينة ماينتس الألمانية إن المرأة /25 عاما/ أصيبت بجروح خطيرة مساء أمس الجمعة واضطرت المستشفى لإجراء عملية طارئة لها، واستقرت حالتها من بعد.

وأضافت الشرطة والادعاء العام أن الجاني المحتمل ، وهو طالب لجوء أفغاني / 25 عاما/ تمكن من الهرب لفترة قصيرة ثم سلم نفسه للشرطة في محطة مدينة باد كرويتسناخ.

ويقبع الرجل حاليا في الحبس الاحتياطي.

كانت المرأة تشاجرت مع الرجل في البداية ما أدى إلى طعنه إياها عدة مرات.

ولم تدل الشرطة والادعاء العام بمعلومات أخرى حتى الآن، كما لم تعرف خلفيات الحادث أيضا.