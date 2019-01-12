قالت الشرطة الفرنسية، إن الانفجار القوي الذي وقع وسط العاصمة باريس، صباح السبت، يرجح أنه ناتج عن تسريب للغاز في أحد مخابز الدائرة التاسعة.

والتهت النيران المخبر بشكل كبير، وسببت دمارًا واسعًا في المنطقة وواجهات المباني والسيارات، كما أسفر عن سقوط عدة جرحى، بحسب قناة «العربية»، في خبر عاجل، صباح السبت.

ووقع الانفجار قرب حي «مونمارتر»، السياحي وكاتدرائية «القلب المقدس»، في باريس.

وشهدت المنطقة تواجدًا كبيرًا من قوات الشرطة والحماية المدنية، المنتشرة بالأساس في العاصمة استعدادًا لاحتجاجات السترات الصفراء اليوم.