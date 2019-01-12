ارتفاع عدد السائحين الزائرين لكولومبيا بنسبة 10% في 2018

أظهرت أرقام رسمية أعلنتها وسائل إعلام محلية أمس الجمعة، ارتفاع عدد السائحين الزائرين لكولومبيا بنسبة 4ر10 بالمئة إلى 4ر4 مليون سائح في عام 2018 .

وكشفت الأرقام أن معظم السائحين جاءوا من الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والإكوادور.

وازداد عدد السائحين الأجانب الذين يزورون كولومبيا بمتوسط 4ر8 بالمئة منذ عام 2011، حسبما قالت شبكة "أر سي ان" التليفزيونية الكولومبية.

وكان السائحون في السابق يتجنبون زيارة كولومبيا باعتبارها مقصدا خطيرا، إلا أن عملية السلام هناك وتوقيع الحكومة اتفاق سلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة (فارك) في عام 2016 ساعد في تحسين سمعة البلاد.