• استشهاد فلسطينى وإصابة آخر بجروح خطيرة فى غارات استهدفت مواقع عسكرية لحماس فى القطاع

مع دخول «مسيرات العودة»، التى بدأها الفلسطينيون مع إحياء ذكرى «يوم الأرض»، أسبوعها الثالث، اليوم الجمعة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، أهدافا جديدة فى قطاع غزة، قالت إنها «مواقع عسكرية»، تتبع حركة حماس المسيطرة على القطاع، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر.

وذكرت جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بيان له اليوم، إن مقاتلاته الإسرائيلية، قصفت، «موقعا عسكريا» يتبع كتائب القسام الذراع العسكرى لحركة «حماس»، جنوب القطاع. ردا على نيران أطلقت من غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد عنصر فى القسام، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة فى غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر أمنى، (لم تسمه)، قوله إن «الشهيد محمد حجيلة كان مع مجموعة من المرابطين شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة وتعرضت نقطة الرباط (المراقبة) للقصف الإسرائيلى ما أسفر عن استشهاده وإصابة مرابط آخر بجروح».

وأوضح المصدر أن سلاح الجو الإسرائيلى «شن أيضا غارة أخرى فجر اليوم استهدفت موقعا للمقاومة» بجنوب القطاع «ما أسفر عن أضرار بدون وقوع إصابات».

من جانبها، نعت كتائب القسام فى بيان «الشهيد محمد حجيلة (31 عاما) وهو من سكان حى الشجاعية بغزة». وقالت عائلة الشهيد أن ابنها محمد هو «الشهيد الرابع فى أسرته حيث سبقه ثلاثة من أشقائه شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلى».

إلى ذلك، وبينما يستعد الفلسسطينيون، للخروج فى مسيرات حاشدة اليوم الجمعة، استمرارا لفاعليات «يوم الأرض»، التى بدأت 30 مارس الماضى، وتستمر حتى منتصف مايو المقبل، حيث الذكرى السبعين لـ«النكبة»، وقيام دولة الاحتلال. قال وزير الدفاع الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، اليوم، إنه بصدد بلورة مشروع قانون يهدف لمعاقبة من يصور الجنود خلال أدائهم لمهامهم العسكرية، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية. وأوضح ليبرمان أن مشروع القانون سيشمل عقوبة السجن الفعلى مدة 5 سنوات بحق من يصور الجنود فى «مواقف محرجة» أو خلال انهماكهم بعمليات حربية «خلسة».

وفى سياق آخر، ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية اليوم، أن أعمال البناء فى مقر السفارة الأمريكية الجديد بالقدس المحتلة، تواجه عراقيل، بسبب عدم منح حكومة الاحتلال التصريح اللازم لبناء جدار حولها، طلب تشييده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن هذا الإجراء قد يؤجل افتتاح السفارة الأمريكية فى إسرائيل، المقرر فى 14 مايو المقبل، والذى يتزامن مع ما ذكرى النكبة الفلسطينية.