لجنة انتخابات «صحفيين الإسكندرية» تغلق باب الترشح

• 11 مرشحا يتنافسون في انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة أحمد علي وكيل النقابة، وعضوية «طارق الفرماوي أمين الصندوق، ومجدي زعتر الصحفي بالجمهورية»، اليوم الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب، ونصف أعضاء المجلس (3 انتهت مدة عضويتهم) على 11 اسمًا.

ويتنافس 3 صحفيين على منصب رئيس النقابة الفرعية «النقيب» وهم: (محمد محمود عضو المجلس الحالي والصحفي بالجمهورية، ورزق الطرابيشي النقيب الحالي والصحفي بالوفد، وهويدا فتحي النقيب السابق والصحفية بأخبار اليوم».

بينما تقدم 8 صحفيين بطلبات الترشح للتنافس على عضوية المجلس هم: (إبراهيم رضوان، الصحفي بمجلة أكتوبر، وتامر صلاح الدين، الصحفي بالفجر، وعمرو حافظ سكرتير النقابة الحالي والصحفي بالجمهورية، والسيد سعيد، الصحفي بالوفد، وحسن أبو شقرة، الصحفي بالميدان، وبسمة الشحات، الصحفية بجريدة الديار، وعصام صبري، الصحفي بأخبار اليوم، وهدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق».

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة الطعون والتنازلات يوميًا، بدءً من غدًا الخميس 10 صباحًا، وحتى 3 عصرًا، ولمدة 5 أيام، على أن تنتهي ظهر الإثنين 17 سبتمبر الجاري، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين، الثلاثاء 18 سبتمبر.

وتجرى الانتخابات في 2 أكتوبر المقبل، وفي حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية يتم الاقتراع في نفس اليوم، بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية والأعضاء في 16 أكتوبر.

وطبقا لقانون النقابة فإن الصحفيين المقيدين في جدول المشتغلين بفرع النقابة الفرعية في الإسكندرية والمسددين للاشتراكات عن عام 2017، هم من لهم حق التصويت لاختيار رئيس النقابة و3 أعضاء لنصف مجلسها لدورة جديدة مدتها عامان للرئيس، و4 أعوام للثلاثة أعضاء المنتخبين.

والجدير بالذكر أن اللجنة العامة المنظمة للانتخابات برئاسة جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة العامة في القاهرة، وعضوية «حسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، ومحمود كامل، وعمرو بدر» كانت أكدت في بيان لها، شروط الترشح، والتي تتمثل في أن يكون مضى على قيد المرشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية 10 سنوات بجدول المشتغلين بالنسبة للمرشح أو 3 سنوات للأعضاء، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاثة السابقة على الترشيح.