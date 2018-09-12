بهاء الحسن يستعد لطرح «أنا مالي» خلال أيام

يستعد الفنان بهاء الحسن، لطرح أحدث أعماله الغنائية، على طريقة «السينجل»، والتي تحمل اسم «أنا مالي»، عبر «يوتيوب»، خلال أيام.

ويتعاون «بهاء» في الأغنية، مع الشاعر خالد عبدالفتاح، والملحن تامر طلعت، وموسيقى أحمد بدر، وميكس وماستر محمد أسماعيل، وكلارنيت حموصو، وجيتار ميزو، وتم تسجيلها في ستديو صوت الحب منذ عدة أيام.

يذكر أن «بهاء» اشتهر من أغنية «ملكش مكان»، الذي كانت ضمن من فيلم "برد الشتا"، للمخراج بيتر ميمي، وبطولة راندا البحيري، ويوسف شعبان، بالإضافة إلى أغنية فيلم "فوبيا"، وهي "خد الحياة بالحضن"، إخراج إبرام نشأت، وبطولة راندا البحيري، وعمرو رمزي، وميرهان حسين، ورامي غيط.

وحقق بهاء الحسن، نجاحًا كبيرًا، من خلال أغنية «أنا الأول» الذي نالت أعجاب جمهوره ومحبيه.

وبدأ بهاء الحسن مسيرته الغنائية، من خلال عدد من الفرق الغنائية، إلى أن استقل بذاته وبدء يقدم أعماله بمفرده.