«بيطري البحيرة»: نستهدف تحصين نصف مليون رأس من الماشية

أعلن الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، عن قيام المديرية بتنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، اعتبارا من السبت المقبل بجميع أنحاء المحافظة، والتي تستهدف تحصين نصف مليون رأس من الماشية، مشيرا إلى أنه لم ترد للمديرية حتى الآن أي حالات اشتباه أو بلاغات رسمية بالحمى القلاعية.

وأضاف «عباسي»، في بيان صحفي اليوم، أنه تم تحصين خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس 354 ألفا و158 رأسا من الأبقار ضد جدري الأبقار، وتحصين 180 ألفا و54 رأسا من الأبقار، و4055 رأسا من الجاموس ضد التسمم الدموي زيت الماشية، وتحصين 478 ألفا و955 دجاجة، و158 ألفا و33 لقاح أنفلونزا الطيور، ووجد 2 بؤرة أنفلونزا تم التعامل معهم بنجاح، وتم سحب عينات من مسار الطيور المهاجرة ووردت النتيجة سلبية.