الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة إنبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الدراويش أمام إنبي حضورًا جماهيريًا بعد موافقة الأمن في وقت سابق.(طالع التفاصيل)

وركز الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للدراويش، خلال المران الختامي على عددًا من الجمل الفنية شملت التسديدات بعيدة المدى باعتبارها أحد الحلول الهجومية لفك التكتلات الدفاعية.

وأدي الفريق تدريبات على سرعة الارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية بأقل عدد من اللاعبين ، قبل أن يختتم المران بتقسيمة حماسية بين لاعبي الدراويش.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 6 نقاط وبنفس الرصيد يأتي إنبي في المركز العاشر.