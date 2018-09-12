قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، خالد الترجمان، إن أية اتفاقيات سياسية بين الليبيين ستظل معلقة حتى يتم حسم الأمور عسكريًا على الأرض بشكل نهائي.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أنه لا يمكن الدخول في اتفاقيات مع جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية وتلك التي تريد السيطرة على مؤسسات الدولة في طرابلس، مشيرًا إلى عدم إمكانية الدخول في حوار ما لم يتم سحب السلاح وإخضاعهم لسلطة الدولة، وهو ما لن يحدث إلا بحسم عسكري وإنهاء وجود المليشيات في هذه المناطق على غرار شرق ليبيا، وفق قوله.

وأوضح أن الهدنة في العاصمة طرابلس بين الجماعات المسلحة هناك، كانت هدنة هشة، والموقعين عليها ليس كل الممثلين عن الجماعات على أرض الواقع في طرابلس، مضيفًا أن الأطراف في طرابلس يتصارعون على سيادة المشهد.

وذكر أن المشهد المربك في طرابلس عبرت عنه البعثة الأممية، بأنها لا تستطيع السيطرة عليه وتحاول تمديد وقف إطلاق النار لحين التوصل لتفاهمات، وحتى سيطرة المجلس الرئاسي على جزء من المليشيات لتصبح جناحه العسكري، وفق قوله.

يُذكر أن جنوب العاصمة الليبية طرابلس، شهد مساء أمس الثلاثاء، تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة وسقوط صواريخ باتجاه المطار الوحيد العامل في العاصمة، مطار معيتيقة، وذلك بعد هدنة كان قد عقدت الأسبوع الماضي.