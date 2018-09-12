اتحاد الكرة: برج العرب الأقرب لاستضافة مباراة الأهلي وحوريا

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 22 سبتمبر المقبل.

وقال ثروت سويلم في تصريحات إذاعية: " ستاد برج العرب هو الأقرب لاستضافة لقاء الأهلي وحوريا، وفي حالة مطالبة الأمن بنقلها إلى ملعب السلام سيتم دراسة الأمر".

وأضاف: " في حالة نقل ملعب المباراة إلى ستاد السلام، لن يكون هناك اعتراض من جانب الاتحاد الإفريقي خاصة أن الأهلي أخطر الكاف بأن ملعب السلام هو أحد الملاعب الرئيسية للأهلي في البطولة".

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون من مجلس إدارة النادي الأهلي بضرورة إقامة مباريات الفريق في القاهرة حتى يتسنى للجماهير حضور المباريات ومؤازرة الفريق.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، فريق حوريا يوم الجمعة المقبل في غينيا بذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 22 سبتمبر.