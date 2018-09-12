تفقد اللواء احمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عددًا من المدارس، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشملت جولة المحافظ، مدرسة شجرة الدر الإبتدائية، ومدرسة عبد المجيد حسنين الإعدادية بنات، ومدرسة عبد المجيد حسنين الإبتدائية.

ورافق المحافظ، اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام.

واستدعى «إبراهيم» مسئولي التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، وأعطى لهم مهلة أسبوع، للمرور الميداني على جميع المدارس، ومتابعة استكمال كافة التجهيزات للعام الدراسي الجديد، مع تلافي كافة الملاحظات والسلبيات، التي رصدتها جولة المحافظ على هذه المدارس، ومنها سوء حالة بعض الآثاثات، والمقاعد المدرسية.

ووجه المحافظ أسوان، إلى ضرورة التنسيق مع مديرية أمن أسوان، لزيادة الخدمات الأمنية، حول المدارس لحمايتها من السرقات الليلية، بجانب توزيع الكتب الدراسية في أول يوم دراسي على الطلاب داخل الفصول، مع تكثيف أعمال النظافة العامة، وتقليم الأشجار، وإزالة الهيش، منعًا للحرائق، بالإضافة إلى رفع المخلفات من أعلى أسطح المدارس.