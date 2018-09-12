جامعة القاهرة: 112 برنامجا تعليميا جديدا لربط المناهج بسوق العمل

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بدأت منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي الماضي، وذلك على عدة مستويات، منها إعادة تأهيل المدن الجامعية، ومتابعة إجراءات صيانة المطاعم ونظم الأغذية، موضحًا أن هناك 3 مراحل لتطوير الحرم الجامعي، الأولى شملت تطوير القبة وبرج الساعة والمنطقة المحيطة بهما، والمرحلة الثانية تشمل إعادة تجديد كليتي الآداب والحقوق، ومدخل المدينة الجامعية.



وأضاف «الخشت»، خلال لقائه مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أمس الثلاثاء، أن الجامعة تعاملت بجدية مع المسابقة التي أعلن عن رئيس الجمهورية لأفضل جامعة، مستطردًا أن على مستوى المقررات الدراسية، تم عمل حوالي 112 برنامجًا تعليميًا جديدًا لليسانس والبكالوريوس والتعليم المدمج، والماجستير والدكتوراة.



وذكر أنه تم التركيز في هذه البرامج على ربط المناهج بسوق العمل، في كل التخصصات ومنها ريادة الأعمال، مضيفًا أنه تم عمل حوالي 23 لائحة دراسية جديدة لتغيير المناهج لتكون متلائمة مع التطورات الدولية وسوق العمل.



واستطرد أنه تم تغيير المحتوى الدراسي وعدد ساعات التدريس وطرق التعليم، في كل من كليات التجارة، والهندسة، والآداب، والحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والزراعة، والطب البشري، متابعًا: «112 برنامج ممكن يتعمل بيهم جامعة جديدة».



وأردف أنه تم إدخال 7 برامج جديدة مدفوعة المصاريف بكلية الآداب، توازي بين المناهج القديمة والبرامج الجديدة، معقبًا: «في قسم اللغة الإنجليزية الطالب من حقه يدخل القسم المجاني اللي بيدرّس الأدب وعلم اللغة، وعنده برنامج منفصل لدراسة اللغة الإنجليزية بيحتوي كل المواد الخاصة بسوق العمل».



