إصابة 9 بجروح خطيرة في تصادم حافلة سياحية مع شاحنة جنوب ألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وأصيب آخرون بجروح أقل خطورة، يوم الخميس، بعد أن اصطدمت حافلة سياحية بشاحنة في جنوبي ألمانيا.



وقالت الشرطة إن معظم ركاب الحافلة التي يزيد عدد ركابها على 30 شخصا، علاوة على سائقي الحافلة والشاحنة، أصيبوا كذلك في الحادث الذي وقع قرب مدينة هايدلبرج.



وأوضحت أن 17 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، من بينهم خمس نساء وثلاثة رجال من كندا، وامرأة من أستراليا، ورجلين من الولايات المتحدة، وثلاثة ألمان.



وذكرت الشرطة أن معظم ركاب الحافلة سياح.



ولم تتضح على الفور الملابسات الدقيقة للحادث، لكن الشرطة قالت إن الحافلة خرجت إلى جانب غير مسموح لها بالسير فيه بالطريق.



وأرسلت السلطات خمس مروحيات إنقاذ وسبع سيارات إسعاف لمساعدة الجرحى بينما أغلقت الطريق لساعات، قبل أن تعيد فتح كلا الممران في الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت جرينتش).