ميركل تتمنى نتيجة جيدة للحزب المسيحي الاجتماعي في انتخابات ولاية بافاريا

تفادت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الحديث عن العواقب المحتملة للانتخابات في ولاية بافاريا على استقرار الائتلاف الكبير، الذي تقوده وتمنت أن يحرز الحزب المسيحي الاجتماعي الشقيق الأصغر لحزبها المسيحي نتيجة جيدة.

يذكر أن الانتخابات في أكبر الولايات الألمانية من حيث المساحة، ستجرى بعد غد الأحد.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تتخوف من وجود تأثيرات للانتخابات في ولاية بافاريا على استقرار حكومتها، قالت ميركل اليوم الجمعة:" بخصوص يوم الأحد، لا يسعني إلا أن أقول إنني بطبيعة الحال أتمنى نتيجة جيدة للحزب البافاري".

جاءت هذه التصريحات لميركل في أعقاب لقاء عقدته مع رئيس الوزراء السلوفيني ماريان ساريك.

واضافت ميركل:" أعرف أننا لا نعيش في أزمنة بالغة السهولة، وبغض النظر عن هذا، فأنا في انتظار النتيجة".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب البافاري بزعامة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر بات مهددا بفقدان الأغلبية المطلقة في الانتخابات المقبلة.

ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت نتيجة هذه الانتخابات سيكون لها تأثيرات على موقف زيهوفر كزعيم للحزب ووزير للداخلية.