الدنمارك تمدد العمل بقيود على الحدود مع ألمانيا لمواجهة خطر الإرهاب

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قالت الحكومة الدنماركية إنها قررت تمديد العمل بقيود مؤقتة على الحدود مع ألمانيا لمدة ستة أشهر للمساعدة في مواجهة خطر الإرهاب.

وأضافت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنجر ستويبرج، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، إن تمديد الإجراءات سيبدأ يوم 12 نوفمبر.

وأضافت "ما زال هناك تهديد إرهابي خطير ضد الدنمارك وضغط كبير على الحدود الخارجية لأوروبا ، ولا قيود في الظروف العادية على الحدود لأن الدولتين طرفان في اتفاقية شنجن التي تسمح بالتنقل الحر بينهما".

وفرضت الدنمارك القيود في عام 2016 كإجراء طارئ، وهي تعني عمليا زيادة الوجود الشرطي وعمليات التفتيش.