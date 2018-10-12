كوريا الجنوبية والإمارات تتفقان على تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع

اتفقت كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، على تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع.

وجاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سو جو-سوك، اليوم الجمعة، في العاصمة الكورية الجنوبية سول مع نظيره الإماراتي، مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع الإماراتي، بحسب بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع وصناعة الدفاع بالنظر إلى الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي وصلت إليها العلاقات بينهما بمناسبة زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى دولة الإمارات في شهر مارس الماضي، وتوسيع التعاون إلى مجالات متنوعة، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية.

وذكرت الوزارة أنها تأمل في أن يسهم هذا الاجتماع في توطيد الثقة بين السلطات الدفاعية للبلدين، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة بين البلدين.