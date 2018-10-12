السيناريست وليد يوسف: بدء جلسات عمل مسلسل أشرف مروان خلال أيام

قال السيناريست وليد يوسف، إن فكرة كتابة مسلسل عن أشرف مروان، طرأت على ذهنه منذ نحو 11 عامًا، وأثناء تصوير مسلسل «الدالي»، وبعد وفاة «مروان» مباشرة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه نظرًا لطبيعة الموضوع الشائكة، فيما يتعلق برأي الجهات الأمنية، ظلت الفكرة بعيدة عن التنفيذ، حتى اتصل به أحد أصدقائه، يخبره بحصوله على موافقة الجهات الأمنية على طرح قصة أشرف مروان في مسلسل.



وأردف أن خلال أيام ستبدأ جلسات العمل بشأن التحضر للعمل الفني، مستطردًا أنه بدأ في عملية البحث في قصة «مراون» في الكتب والمراجع المختلفة، ثم هناك إمكانية لقاء بعض الشخصيات التي عاصرت الأحداث، أو التي كانت قريبة من حياته.



