فاروق الفيشاوي: اعترافي بالتعافي من الإدمان شجع آخرين على المواجهة

قال الفنان فاروق الفيشاوي، إنه يمتلك شجاعة الاعتراف بأي خطأ ارتكبه، متابعًا أن الإنسان لن يتعلم من أخطائه طالما لا يعترف بها ويبدأ في إدراكها.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الخميس، «أنا عندي استعداد حتى لو غلطت في حق ولادي أني أعتذر لهم»، مشيرًا إلى أهمية عدم مكابرة الإنسان أمام ما يرتكبه من أخطاء.



وأشار إلى اعترافه بالتعافي من الإدمان في الثمانينات من خلال حوار أجراه معه الكاتب الصحفي صلاح منتصر، ونُشر في مجلة «أكتوبر»، قائلًا إنه هذا الاعتراف ساعد الكثيرين من محاربي الإدمان في هذه الفترة وشجعهم على خوض معركتهم لصالح المعافاة.



