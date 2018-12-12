المدعي العام الروسي: إدانة 8500 شخص في قضايا فساد منذ بداية العام

أعلن المدعي العام الروسي يوري تشايكا أن 8500 شخص أدينوا في روسيا بقضايا فساد منذ بداية العام الجاري، بينهم موظفون في هيئات إنفاذ القانون ومئات المسئولين الآخرين.

وقال تشايكا - في تصريحات لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الأربعاء-: "إن من بين المدانين 837 موظفا في هيئات إنفاذ القانون، و 63 نائبًا برلمانيا على المستوى الحكومي والبلديات و606 مسئولين على المستوى الحكومي والسلطات المحلية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا في أكثر من مناسبة إلى مكافحة ظاهرة الفساد بحزم، ولكنه في نفس الوقت استبعد تحقيق روسيا نتائج فورية أو انتصارا باهرا في هذا الشأن.