طبيب البيت الأبيض: صحة ترامب «ممتازة»

أعلن طبيب البيت الأبيض، رونى جاكسون، اليوم، أن صحة الرئيس دونالد ترامب «ممتازة»، بعد أن خضع لأول فحص طبى كرئيس للولايات المتحدة، فى أعقاب أسبوع ثارت فيه تساؤلات كثيرة حول مدى أهليته الذهنية لتولى المنصب.

وقضى ترامب نحو ثلاث ساعات مع أطباء عسكريين فى مركز «والتر ريد الطبى» العسكرى فى منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند وقال الطبيب جاكسون فى بيان مقتضب إن الفحص «كان جيدا بشكل استثنائى»، مضيفا أن «الرئيس بصحة ممتازة وأنا أتطلع للكشف عن بعض التفاصيل يوم الثلاثاء»، بحسب وكالة رويترز.

وجاء الفحص الطبى بعدما صور كتاب الصحفى الأمريكى مايكل وولف «النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض»، ترامب (71 عاما) كشخص مشتت الذهن يتصرف كطفل.

وانهالت الأسئلة على البيت الأبيض بشأن رسائل متناقضة وجهها ترامب فيما يتعلق بسياسات مهمة وتفوهه بكلمات غير مفهومة فى أثناء إلقائه خطاب، الشهر الماضى، اعترف خلاله بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وسيحدد البيت الأبيض ما سينشره من بيانات الفحص الطبى. وترامب ليس مجبرا على نشر أى معلومات ولا يوجد نموذج محدد لشكل الفحص الطبى الرئاسى. ومن المتوقع أن يتلقى جاكسون أسئلة من الصحفيين بشأن النتائج يوم الثلاثاء.

وأوضح البيت الأبيض، فى وقت سابق، أن فحص ترامب لن يتضمن اختبارا نفسيا. وشملت نتائج الفحوص الطبية التى خضع لها رؤساء سابقون بيانات بسيطة مثل الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

وليس من المعروف أن رؤساء سابقين خضعوا لفحوص بشأن قدرتهم الذهنية فى أثناء توليهم المنصب بمن فيهم رونالد ريجان الذى شخص الأطباء حالته بألزهايمر بعد خمس سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

وأثناء حملة ترامب لتولى الرئاسة أذاع تقريرا من طبيبه الخاص فى نيويورك قال فيه إنه سيكون «أكثر من انتخب للرئاسة تمتعا بالصحة».