قبرص توقع ثلاث مذكرات تفاهم مع اليونان

أعلنت الحكومة القبرصية اليوم السبت، أنها ستوقع ثلاث مذكرات تفاهم مع اليونان حول الشؤون البحرية والثقافية والبيئية على هامش القمة الثلاثية بين قبرص واليونان والأردن.

وذكرت وكالة أنباء "قبرص"، أن مؤتمر القمة يعقد الثلاثاء المقبل في نيقوسيا حيث وصل رئيس وزراء اليونان برفقة أربعة مسؤولين هم نائب وزير الخارجية جورجيوس كاتروجالوس، ووزير النقل البحري والشؤون البحرية باناييوتيس كورومبليس، ووزير البيئة والطاقة جيورجوس ستاثاكيس، ووزيرة الثقافة ليديا كونيوردو.

وتجتمع الوفود على المستوى الثنائي في قصر الرئاسة في نيقوسيا، ثم تشرع بعدها في مؤتمر القمة الثلاثي الأول الذي يلحق بإعلان مشترك.