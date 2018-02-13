«إسماعيل» يبحث منظومة إدارة المخلفات الصعبة مع وزيري البيئة وقطاع الأعمال

• فهمي: إنشاء شركة للإشراف على المنظومة بداية من عمليات الجمع حتى التخلص الأمن من القمامة



ناقش شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إجراءات تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وإنشاء شركة للتعامل معها، في اجتماع اليوم مع وزيري البيئة، وقطاع الأعمال العام.

وعرض وزير البيئة خالد فهمي، خلال الاجتماع آخر مستجدات الدراسات التي قامت بها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية الأخرى حول إنشاء منظومة متكاملة لجمع القمامة وإدارة المخلفات الصلبة.

وعرض فهمي الدراسات الفنية والتمويلية والتشريعية المقترحة فى هذا الشأن، والتى تتعلق بإنشاء شركة تتولى الاشراف على منظومة ادارة المخلفات الصلبة بدءا من عمليات الجمع وحتى التخلص الامن من القمامة باسلوب حضارى وبما يحقق عائد اقتصادى من اعادة تدوير القمامة سواء فيما يتعلق بانتاج الكهرباء أو مواد أخرى.

كما ناقش الاجتماع مختلف جوانب المنظومة بما يضمن تحقيق استدامتها، حيث أوضح وزير البيئة أنه تم تقسيم مصر إلى 300 منطقة خدمة لعمل محطات نقل وفرز، هذا إلى جانب إقامة مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية للتخلص الامن منها، موضحاً مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المنظومة وفقاً لعدد من الضوابط والمعايير التى تهدف إلى ضمان جودة الخدمة.

وطالب رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع باجراء بعض التعديلات على عدد من بنود المنظومة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها فى شكلها النهائى.