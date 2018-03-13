أبوريدة : «بخاف على صلاح من العين»

دافع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي ضد كل من انتقد مستوي اللاعب خلال مباراة الريدز ومانشستر يونايتد والتي أنتهت بفوز المانيو 2 – 1 ضمن الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفشل صلاح في هز شباك المان يونايتد خلال المباراة ورفع رصيده من صدارته لهدافي البريميرليج بتسجيله 24 هدفاً ، حيث نجح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر من إيقاف خطورة نجم منتخبنا الوطني على مدار المباراة من خلال السيطرة على تحركاته بكامل خطوط الملعب بمراقبة لصيقة من اشلي يونج وهو الأمر الذي جعل البعض يهاجم صلاح بتواضع مستواه في المباراة.

وقال أبوريدة خلال وقائع المؤتمر الصحفي للجهاز الفني لمنتخب مصر اليوم بمقر الجبلاية في الجزيرة : " لا يمكن تقييم مستوي محمد صلاح في لقاء واحد فلكل مباراة ظروفها الخاصة وتختلف عن واحدة لأخري بالاضافة أن زملائه من الممكن أن يكونوا في يوم مباراة مانشستر لم يظهروا بالشكل الطيب الذي يتيح لصلاح فرصة التألق مثلما يفعل في كل مباراة وجعلته يصل إلى صدارة هدافي البريميرليج بعد مرور 30 جولة".

وأكمل رئيس اتحاد الكرة دفاعه عن صلاح :" في الحقيقة بخاف على صلاح من العين وتعرضه للإصابة ، فهو نجم وقائد منتخب مصر وأيقونة هذا الجيل من اللاعبين".

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدف متساويا مع الدولي الإنجليزي هاري كين نجم هجوم توتنهام هوتسبير ، والذي تعرض لإصابة في كاحله سيغيب على اثرها لأكثر من 60 يوماً وهو ما يعطي لصلاح فرصة توسيع فارق الأهداف، حيث لا يزال يتبقي 8 مباريات على نهاية البريميرليج.