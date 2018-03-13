جدد عبد الله السعيد تعاقده مع النادي الاهلي، لمدة ثلاث مواسم إضافية ، لينتهي تعاقده مع النادي بعد نهاية موسم 2019/2021 ، حيث كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

تجديد السعيد جاء بعد مرحلة من الشد والجذب، بعدما كان توقف عرض النادي عند مليون دولار في الموسم.

وتدخل حسام غالي قائد الفريق في المفاوضات، خلال الساعات الماضية، وعقد جلسة صباح اليوم في مكتب المدير التنفيذي محمد مرجان، تم الاتفاق خلالها على البقاء في النادي، وعدم الرحيل لاي نادي كان دخل في مفاوضات معه للإنتقال اليه بعد نهاية الموسم .

وعلمت " الشروق" ان السعيد سيحصل على اعلى عرض في تاريخ النادي، حيث سيتخطى مقابل التجديد مليون دولار في الموسم بتمويل من الرئيس الشرفي للنادي .