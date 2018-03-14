تأمين على 4000 مستشار بالنيابة الإدارية المشاركين فى الانتخابات الرئاسية

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-مليون جنيه فى حالة الوفاة و750 ألف للعجز الكلي.. وتكلفة الفرد 85 جنيه

حصلت "الشروق" على نص خطاب رسمي مرسل من شركة مصر للتأمين موجه إلى نادى النيابة الإدارية بخصوص التأمين على المستشارين المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الخطاب شروط وأسعار التغطية التأمينية للمستشارين وحدد عدد المؤمن عليهم بـ 4000 مستشار من النيابة الادارية وأسمائهم محددة هم من يقومون يشاركون بالاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

والتغطية التأمينية وفقا للخطاب تتمثل في التأمين ضد الحوادث الشخصية، وفاة، عجز كلي، وجزئي مستديم متضمنة خطر الشغب والاضطرابات والتخريب والإرهاب".

وبالنسبة لأسعار التأمين فتكون بالنسبة للوفاة نتيجة حادث "مليون جنيه للفرد،" تأمين عجز كلي مستديم نتيجة حادث 750 ألف جنيه للفرد، تأمين عجز جزئي مستديم نتيجة حادث طبقا للنسب الموثقة بحد أقصى 750 ألف جنيه للفرد.

وأوضح الخطاب أن الحد الأقصى لمسئولية الشركة خلال مدة التأمين هي 30 مليون جنيه، ومدة التامين هي 8 أيام مقسمة 3 أيام قبل الانتخابات و3 أيام العملية الانتخابية ويومين بعد الانتخابات، على أن يكون تكلفة الفرد هي 85 جنيه بخلاف الدمغات.