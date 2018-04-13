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أصيب 112 فلسطينيا بجروح اليوم الجمعة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيان الصهيوني في إطار الجمعة الثالثة من مسيرات العودة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، على صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن الحصيلة وصلت حتى الآن إلى 112 مصابا بالرصاص الحي، واستنشاق الغاز في قطاع غزّة، بينهم 10 إصابات من الطواقم الطبية شرق خان يونس.

وأحرق شبان فلسطينيون إطارات السيارات المطاطية للجمعة الثانية على التوالي قرب السياج الفاصل.

وأعلنت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة في غزة إطلاق اسم جمعة "حرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني" على الجمعة الثالثة من المسيرات.

وجرى في إطار ذلك، نصب ساريات بطول 25 مترا في خمس مناطق رئيسية للمسيرات على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكان شاب فلسطيني استشهد يوم أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

ورفع ذلك عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 32، غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي خلال المواجهات على أطراف شرق قطاع غزة منذ بدء المسيرات في 30 من الشهر الماضي.

وتقوم على مسيرات العودة لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وتستهدف أن تصل ذروتها في 15 مايو المقبل الذي يصادف ذكرى (النكبة) الفلسطينية التي جرت عام 1948.