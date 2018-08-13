تجديد حبس مشجع في أحداث شغب مباراة «الأهلي ومونانا»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، تجديد حبس «ن.ا» مشجع متهم من رابطة «ألتراس أهلاوى» -التي أعلنت حلها- ١٥ يوما احتياطيا على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي المصري ومونانا الجابوني باستاد القاهرة.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين في القضية، تهم: تولي قيادة لبعض المتهمين وللبعض الآخر الانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم الإتلاف العمد لممتلكات عامة والتخريب.