فتاة أمريكية تبتكر «دايت بالحشرات» : جندب مقلي وساندوتش بيض نمل!!

عندما يتعلق الأمر بالبدع والاتجاهات الغذائية الغريبة، يبدو أن عام 2018 لديه الكثير ليقدمه.

«جوي نيمرسون» الشابة البالغة من العمر 24 عامًا من فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأخذنا إلى اكتشاف جديد «غريب من نوعه»؛ حيث قامت بإضافة الحشرات؛ كنوع من «البروتين الرئيسي» لوجباتها الغذائية.

أتقنت «نيمرسون» مجموعة متنوعة من الأطباق الفريدة من نوعها، والتي تحتوي على (بيض النمل - بيتزا الكريكيت «نوع من الحشرات الطائرة» - الديدان المقوسة - الجراد المقلي). وجاء ذلك النظام الغذائي «غير المعتاد»؛ كحل لحالة عدم رضاء «جوي» عن بعض الأطعمة.

ولم يقف الأمر عند ذلك، حيث بدأت «جوي» تدعو غيرها إلى الاتجاه إلى الاعتماد على «الحشرات» في الطعام كطعام صحي بدلا من اللحوم.

ووفقا لما جاء في صحيفة «مترو» البريطانية؛ أظهرت مجموعة حديثة من الأبحاث أن تناول «الكريكيت» يمكن أن يكون مفيدًا للمعدة؛ مما يساعد على دعم نمو البكتيريا المفيدة والحد من الالتهاب.

وقالت «جوي» لموقع «ميل أونلاين»: «كنت أتفهم جيدا تحديق الناس في وجهي إلى جانب ملامح (القرف) التي كانت تبدو عليهم وهم يشاهدوني وأنا أتناول هذه الوجبة (الغريبة) المكونة من حشرات فقط، لكني تجاوزت ذلك الأمر بسرعة كبيرة واعتدت عليه».

وكانت «نيمرسون» تأكل اللحوم منذ أن كانت في سن المراهقة، ولكن بدأت تظهر عليها الحساسية من بعض أنواع الأطعمة.

وفي عام 2017؛ شاهدت «نيمرسون» لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة «Chirps Chips»، وهي شركة تصنع رقائق البطاطس مع بروتين الكريكيت، حول كيفية الطهي باستخدام الحشرات.

وأضافت «جوي»: «كلما سمعت عن الحشرات الصالحة للأكل؛ كلما أصبحت مهتمة أكثر، ووجدت نفسي أريد البدء على الفور في تناول الطعام بالحشرات».

ولكن لم تكن فقط الظروف الصحية الشخصية هي التي جذبتها إلى نمط حياة الطعام القائم على الحشرات، لتوضح «جوي»: «عندما تقرأ كل هذه القصص والتقارير حول كيفية نفاد موارد العالم، يتكتشف أن أكل الحشرات طريقة أكثر استدامة بكثير لتناول الطعام»، مضيفة: «فالحشرات غنية بالبروتين والحديد تماما مثل اللحوم».

واستطردت «جوي» حديثها قائلة: «عندما تعتقد أنك تستطيع الحصول على فوائد صحية مماثلة من حفنة من الصراصير بقدر ما تستطيع الحصول عليها من تربية بقرة كاملة»، متابعا: «يبدو أن تناول الحشرات خيارًا أفضل بكثير لمستقبل الكوكب».

وأشارت «جوي» إلى أن هناك الكثير من الخيارات المدهشة في تناول الحشرات، فعلى سبيل المثال «الجندب المقلي» (حشرة تشبه الصرصور)، الذي مذاقه يشبه -حقا- اللحم المقدد، بل يمكن أن يكون «أفضل من ذلك»؛ بحسب تعبيرها.

واستطردت «جوي»: «كما جربت أيضا تناول ساندويشات التاكو (خبز مكسيكي تقليدي) مع بيض النمل. إنها مالحة نوعًا ما ولكنك ستشعر وكأنها (كافيار) في فمك».

وتشرح جوي أنه في الولايات المتحدة الأمريكية (موطنها)، يصعب الحصول على منتجات الحشرات؛ نظرا لأن الناس هناك مازالوا «يستغربون» أكل الحشرات، لافتة إلى أن الأمر يتطلب وقتا لتغيير اتجاهات الأمريكيين.