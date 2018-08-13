كارتيرون يكشف أسباب التعادل السلبي مع النجمة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام النجمة اللبناني، قائلًا إن المباراة شهدت سيطرة للاعبيه على مدار الـ90 دقيقة.

وتعادل الأهلي مع النجمة اللبناني، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم، الاثنين، في ذهاب دور الـ32 بكأس العرب للأندية الأبطال.

وأكّد كارتيرون، على أن الأهلي وصل إلى مرمى النجمة حوالي ١٥ مرة، وكانت واحدة من هذه الفرص كفيلة بالفوز.

وأوضح المدير الفني للأهلي، أنه ولاعبوه ما يزال لديهم فرصة للتعويض في لقاء العودة، وتخطي هذا الدور عبر الفوز على النجمة في لبنان.

وأضاف كارتيرون: “نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وبالتالي لا بد من حصول الجميع على الفرصة. ولن أتحدث عن الغيابات لأن من شاركوا قدموا أفضل ما لديهم ولم يقصّروا، ولكن واجههم سوء حظ كبير في حسم العديد من الفرص”.

واستكمل المدير الفني للأهلي: “عانينا من سوء الحظ طوال المباراة، وكان لدينا تماسك دفاعي ليس في مباراة اليوم فقط ولكن في كل مواجهات الأهلي، لاسيما وأن الفريق اهتزت شباكه مرة واحدة في خمس مباريات، منذ أن توليت المهمة”.

وتحدث كارتيرون عن مسألة إهدار الفرص، قائلا: “نعمل منذ فترة قصيرة، وننشغل بمنح الثقة للاعبين لوقف إهدار الفرص، فضلا عن خلق جمل هجومية إيجابية على المرمى طوال المباراة”.

وأردف، قائلًا: “نلعب مباريات قوية بشكل مستمر، وأمام فرق كبيرة، وهناك تحدٍ بالنسبة لنا، واختبار قوي لمدى قدرة اللاعبين للمحافظة على لياقتهم البدنية ورفع المعدل البدني لهم”.

واستطرد، قائلا: “نعمل على تأسيس فريق قوي، يضم دفاعًا قويًا وهجومًا أقوى، لترجمة كل الفرص لأهداف، ولكن هذا عمل يحتاج لوقت وجهد كبير”.

وأضاف المدير الفني للأهلي في حديثه بالمؤتمر الصحفي: “لست راضيا عن الأداء، ولكن لدي ثقة كبيرة في قدرتنا على التعويض في مباراة الإياب، وسنعمل على استغلال الفرص التي تتاح لنا”.

وأكمل حديثه: “لكي يتم بناء فريق قوي علينا الاهتمام بالدفاع، ثم يأتي بعد ذلك الهجوم”.