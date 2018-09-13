عمر رضوان : لم أهدر الوقت أمام بيراميز

اكد عمر رضوان حارس مرمي فريق الجونة انه لم يتعمد إهدار الوقت خلال مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل مع بيراميدز 1-1 في الجولة السادسة من الدوري " تابع التفاصيل".
واضاف حارس المنتخب الأوليمبي في تصريحات تلفزيونية : "أنا حارس مرمى منتخب مصر، ولم أتعمد أو أتعود طوال مسيرتي على إضاعة الوقت".
واكمل رضوان: "ولكن من شدة الضغط العصبي في الدقائق الأخيرة شعرت بأكثر من شد عضلي خاصة في عضلة السمانة".
وتابع: "الجونة ليس أقل من أي فريق في بطولة الدوري، صعدنا هذا الموسم، وهدفنا احتلال مركز جيد في جدول المسابقة".
وأتم لاعب الأهلي السابق: "مواجهة بيراميدز كانت صعبة للغاية، وكنا على وشك الفوز، إلا أننا تعادلنا في اللحظات الأخيرة".