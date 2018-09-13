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عمر رضوان : لم أهدر الوقت أمام بيراميز

الشروق
نشر فى : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 12:00 ص | آخر تحديث : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 12:08 ص

اكد عمر رضوان حارس مرمي فريق الجونة انه لم يتعمد إهدار الوقت خلال مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل مع بيراميدز 1-1 في الجولة السادسة من الدوري " تابع التفاصيل".

واضاف حارس المنتخب الأوليمبي في تصريحات تلفزيونية : "أنا حارس مرمى منتخب مصر، ولم أتعمد أو أتعود طوال مسيرتي على إضاعة الوقت".

واكمل رضوان: "ولكن من شدة الضغط العصبي في الدقائق الأخيرة شعرت بأكثر من شد عضلي خاصة في عضلة السمانة".

وتابع: "الجونة ليس أقل من أي فريق في بطولة الدوري، صعدنا هذا الموسم، وهدفنا احتلال مركز جيد في جدول المسابقة".

وأتم لاعب الأهلي السابق: "مواجهة بيراميدز كانت صعبة للغاية، وكنا على وشك الفوز، إلا أننا تعادلنا في اللحظات الأخيرة".


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