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الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

أنقرة - د ب أ
نشر فى : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 2:18 ص | آخر تحديث : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 2:18 ص
أرسل الجيش التركي، مساء الأربعاء، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة لدعم وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأن قافلة التعزيزات التي ضمت مركبات عسكرية وشاحنات محملة بالمدافع والذخائر وصلت ولاية كليس جنوبي تركيا.

وأضافت الوكالة أن القافلة المستقدمة من وحدات مختلفة، توجهت نحو الحدود مع سوريا وسط تدابير أمنية مشددة.

وفي وقت سابق اليوم، أرسل الجيش تعزيزات عسكرية إضافية إلى ولايتي هطاي وكليس في الإطار ذاته.

ويرفع الجيش التركي في الآونة الأخيرة مستوى تعزيزاته في المنطقة، وسط تواتر أنباء بشأن هجوم محتمل على منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

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