«قوارض» تعطل طائرة وزير المالية الألماني في إندونيسيا

تسببت قوارض في تعطيل الطائرة الحكومية لوزير المالية الألماني أولاف شولتس، خلال عودته من مؤتمر لصندوق النقد الدولي في مقاطعة بالي الإندونسية.

وذكرت مصادر من الوفد الألماني اليوم السبت، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، أن طائرة "كونراد أديناور" الحكومية طراز ايرباص تعطلت في إندونيسيا بسبب تعرض أسلاك كهربائية في الطائرة للقرض، على ما يبدو.

واضطر شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، إلى حجز رحلة عودة إلى ألمانيا على متن إحدى شركات الطيران.

وبسبب اضطراره للذهاب إلى المطار على نحو سريع للعودة إلى ألمانيا في الوقت المناسب بسبب انتخابات البرلمان المحلي المهمة في ولاية بافاريا الألمانية، لم يتمكن شولتس من حضور المؤتمر الصحفي الختامي مع رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان.

وجلس فايدمان بمفرده على المنصة خلال المؤتمر الصحفي، وقال في الختام، أمام نحو 20 صحفيا قدموا إلى إندونيسا على متن طائرة شولتس: "أتمنى لكم حظا موفقا في حجز رحلاتكم".

ومن المتوقع أن يستغرق إصلاح الطائرة عدة أيام.

