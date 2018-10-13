ارتفاع حصيلة ضحايا قصف حافلتين غربي اليمن إلى 19 قتيلا و 30 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف حافلتي نقل، في محافظة الحديدة، غربي اليمن، اليوم السبت، إلى 19 قتيلاً، و 30 جريحًا من المدنيين.

وقال يوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين "غير المعترف بها دوليًا"، إن "حصيلة الضحايا جراء غارات العدوان (التحالف العربي) على حافلتي نقل تقل نازحين من محافظة الحديدة على الخط العام في مديرية جبال رأس بمحافظة الحديدة، ارتفعت إلى 19 قتيلاً بينهم أطفالا ونساء".

وأضاف "الحاضري" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "لم يتم تحديد الحصيلة النهائية بسبب اختلاط أشلاء كثير من الضحايا، وأن حوالي 30 جريحًا جراحهم جميعا شديدة، وأن أطراف كثير منهم قد بترت، ما ينذر بارتفاع حصيلة الشهداء في الساعات القادمة نظرًا لصعوبة التنقل بين المستشفيات".

وحمل المتحدث باسم وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين، منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي ومنظماتها الإنسانية، والمنظمات الدولية، والمجتمع الدولي "استمرار صمته المطبق وسلبيته الدائمة في تعاملها مع مجريات جرائم دول تحالف العدوان منذ 26من مارس 2015، وحتى هذه الجريمة والتي اكتظت أدراج اليمن بملفات آلاف الجرائم دون أن يحرك في ضمير المجتمع الدولي أي شيء سواء كانت الاشلاء لأطفال أو لنساء أو لرجال".

في السياق نفسه، أكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "أن جميع الضحايا الذين كانوا على متن الحافلتين مدنيين حاولوا النزوح من مناطقهم التي تشهد معارك عنيفة بين الحوثيين من جهة والقوات الحكومية من جهة ثانية، إلى جانب القصف الجوي العنيف من قبل مقاتلات التحالف العربي".

وأوضح السكان، "أن غارات جوية قصفت عصر اليوم السبت، الحافلتين في منطقة المصبرية طريق الجراحي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء واطفال".

وحتى الآن لم تصدر قوات التحالف العربي أي تعليق حول هذه الغارات.

الجدير بالذكر أن القوات الحكومية بمساندة قوات التحالف العربي، أطلقت عملية عسكرية واسعة بمحافظة الحديدة منذ أشهر؛ لتحرير مدينة وميناء الحديدة من قبضة الحوثيين، وحذرت المدنيين من الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.