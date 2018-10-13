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وفيات وجرحى جراء انقلاب حافلة جنوبي إيران

طهران- د ب ا
نشر فى : السبت 13 أكتوبر 2018 - 1:09 م | آخر تحديث : السبت 13 أكتوبر 2018 - 1:09 م

أعلن رئيس مركز المعلومات والسيطرة في شرطة الطرق الإيرانية، عن انقلاب حافلة في جنوب ايران، ما أسفر عن وفاة 5 وإصابة 10 آخرين بجروح، بينهم سائحان فرنسيان.

وقال العقيد نادر رحماني، في تصريح أدلى به صباح اليوم السبت، إن هذه الحافلة كانت تقل على متنها 22 راكبا ومتجهة إلى شيراز لكنها تعرضت لحادث على مسافة 40 كيلومترا من المدينة في الساعة 1.50 بالتوقيت المحلي "الساعة 5.20 بتوقيت جرينتش"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف، أن السائحين الفرنسيين في وضع صحي مطمئن، متابعا: "الخبراء قالوا إن الحادث وقع بسبب فقدان السائق السيطرة على الحافلة بسبب التعب والنعاس".

من جهة أخرى، قال مدير دائرة الطوارئ في محافظة فارس جنوب إيران، محمد جواد مراديان، إن عدد الجرحى 16.


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