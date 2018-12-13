«روته» و«كورتس»: قمة التكتل يمكن أن تقدم إيضاحا بشأن اتفاق خروج بريطانيا

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قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن زعماء الاتحاد الأوروبي لن يعيدوا فتح ملف خروج بريطانيا الذي أبرمته لندن مع التكتل، لكنهم قادرون على المساعدة في "ازالة الغموض" عن البنود المتعلقة بشبكة الأمان الخاصة بإيرلندا.

وقال روته، في افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا إعادة التفاوض عنوة على اتفاق الخروج البريطاني" مضيفا "الأمر يتعلق بتقديم إيضاح ".

ووافق المستشار النمساوي زباستيان كورتس على ذلك، قائلا " لا مجال لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق ... لكن يمكننا محاولة الاتفاق على التوضيح".

وأضاف كورتس: "لا يزال هناك مجال للمناورة حتى يمكننا تجاوز المشكلة بنجاح".