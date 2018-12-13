المجلس التنفيذي يدعو الحكومة السورية للتدخل ضد التهديدات التركية

دعا المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الحكومة السورية، إلى التدخل ضد التهديدات التركية باجتياح شمالي سوريا، وإعلان النفير العام في الشمال السوري.

وقال المجلس في بيان له، أمس الأربعاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "ندعو الحكومة السورية إلى أن تتخذ الموقف الرسمي ضد هذا التهديد، لأن (الرئيس التركي رجب الطيب) أردوغان يريد أن يحتل جزءاً من سورية، وهذا يعني اعتداء على السيادة السورية".

واستنكر المجلس التنفيذي تصريحات وتهديدات أردوغان "العدائية ضد مناطقنا، وأنه منذ بداية الأزمة السورية يحاول أن يقتطع أجزاء من سورية ويلحقها بتركيا، وهدف أردوغان ليس شمال وشرق سورية، وإنما يستهدف وحدة التراب السوري".

وتابع أنه "في الوقت الذي تلفظ داعش أنفاسها الأخيرة في دير الزُّور، يحاول أردوغان عبر تهديداته باجتياح سوريا، أن يخفف عنها ويطيل من حياتها، أيضا هدف الدولة التركية هو ضرب النسيج الاجتماعي السوري، وحالة التعايش المشترك والتآخي بين مكونات الشعب السوري في شمال وشرق سورية؛ لأنه يعتبر ذلك تهديدا لمصالحه وطموحاته التوسعية".

وأعلن المجلس التنفيذي "النفير العام في شمال وشرق سورية، وندعو كل السوريين الشرفاء للوقوف صفاً واحداً ضد السياسات الاستعمارية للدولة التركية، واليوم هو يوم تكريس كل طاقاتنا في سبيل حماية أرضنا وعرضنا وشعبنا. يجب أن نعمل بكل ما في وسعنا من أجل أن نحافظ على وحدة أراضينا ووحدة وأخوة شعوبنا".