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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

رام الله- أ ش أ
نشر فى : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 11:29 ص | آخر تحديث : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 11:29 ص

استشهد الشاب الفلسطيني مجد جمال مطير "25 عاما" من مخيم "قلنديا" شمال القدس فجر اليوم الخميس، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في شارع "الواد" بالقدس القديمة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أصابت الشاب مجد مطير بجروح خطيرة، حيث سمع شهود عيان إطلاقا كثيفا للرصاص، وفيما بعد أُعلن عن استشهاده.

وأضافت أن شرطة الاحتلال وعناصر المخابرات انتشروا في كافة شوارع القدس القديمة، وأغلقوا محطيها بالكامل، كما منعوا دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وقالت سلطات الاحتلال إن الشاب طعن اثنين من عناصر الشرطة المتواجدة في شارع "الواد"، وهما مجندة وصفت اصابتها بالمتوسطة ومجند إصابته طفيفة.

وأغلقت شرطة الاحتلال المنطقة بالكامل ومنعت السكان في محيطها من الوصول إلى الشاب مجد مطير، ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية والأشرطة في مكان الحادث.


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