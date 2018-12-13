4 قتلى و43 مصابا فى حادث قطار بأنقرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال فاسيب شاهين حاكم أنقرة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 43 آخرون في حادث القطار السريع الذي وقع بالعاصمة التركية، اليوم الخميس.

وأضاف شاهين في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث أن القطار السريع، الذي كان متجها إلى إقليم قونية بوسط البلاد، اصطدم بجرار قطار كان يجري فحصا للقضبان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطار خرج عن مساره عقب انطلاقه من المحطة المركزية في أنقرة متجها إلى ولاية قونية، بعد أن اصطدم بقاطرة أخرى.

ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ في موقع الحادث.