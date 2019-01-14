التضامن: نستهدف 277 قرية في 15 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة

قال محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حاليا في حالة عمل منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء أمس الأحد، أن هناك معيارين أساسيين في هذه المبادرة، منها الاستهداف الجغرافي، إلى جانب استهداف مستوى الأسرة.

وعقب أن الوزارة لديها قواعد بيانات تضم ما يقرب من 32 مليون مواطن مصري، إلى جانب خرائط لمستوى الفقر تم بناؤها على مدار السنوات الماضية، من خلال البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكر أن المبادرة استهدفت حوالي 277 قرية في 15 محافظة، معظمها في صعيد مصر، مضيفًا أنه يجري العمل ميدانيا لحصر الاحتياجات والتأكد من التدخلات المطلوبة في كل قرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال وقت سابق، الدعوة إلى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك؛ لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.