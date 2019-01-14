نائب لبناني: دعوة ليبيا لن تؤثر على انعقاد القمة الاقتصادية

اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني إيلي الفرزلي أن اللغط الذي حدث في مسألة دعوة ليبيا لن يؤثر على انعقاد القمة الاقتصادية المقرر في بيروت يوم 20 يناير الجاري .

ونقل موقع "النشرة" اللبناني اليوم الاثنين عن الفرزلي قوله إن "الاعتراض على حضور الوفد الليبي ليس بجديد، واللبنانيون أوكلوا ملف الأمام المغيب موسى الصدر، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى قبل أن يصبح رئيسا للمجلس، لأن الإمام الصدر شخصية لبنانية كبيرة جدا، وتخص كل اللبنانيين".

وأضاف أن "المسؤول اليوم عن النظام في ليبيا لا يبد أي تعاون في مسألة كشف مصير الصدر".

من جانبه، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي أنه "ليس صحيحا الكلام الذي ورد حول أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى المواقفة على حضور الوفد الليبي إلى القمة العربية الاقتصادية في بيروت".

وقال بزي في تصريح صحفي اليوم، إن "بري أوفد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لإبلاغ موقف حركة أمل من دعوة ليبيا إلى القمة".

ولفت إلى "أنهم وضعوا أعلام ليبيا في بيروت كنوع من التحدي والاستفزاز، كنا نظن أنهم سيضعون صور الإمام موسى الصدر"، مشيرا إلى أنه "لا توجد محظورات بقضية الإمام الصدر وليفسروا كما يريدون".

ورأى بزي أن "هناك 6 شباط سياسي وغير سياسي وليعتذروا من ليبيا عن الدعوة، فالوفد لن يدخل ولن يصل"، متسائلاً "من تفيد هذه الحملة فهذا نوع من الفتنة، لا يوجد مزاح في هذا الموضوع".

وكان أحمد الأربد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني أعلن أمس الأحد أنه تقرر رسميا عدم المشاركة على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية و الاجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة بيروت.

وقال الأربد، عبر صفحة وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سيكون مقعد دولة ليبيا شاغرا".