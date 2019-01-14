نابولي يهزم ساسولو ويتأهل لدور الثمانية بكأس إيطاليا

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لحق فريق نابولي بركب المتاهلين إلى دور الثمانية ببطولة كأـس إيطاليا عقب فوزه على ساسولو 2 / صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في دور الستة عشر من البطولة.

وسجل هدفي نابولي أركاديوز ميليك وفابيان رويز في الدقيقتين 15 و74.

كما تأهل فريق إنتر ميلان إلى دور الثمانية ببطولة كأس إيطالي لكرة القدم بفوزه على بينفينتو 6 / 2.

وسجل أهداف إنتر ميلان ماورو إيكاردي في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء وأنتونيو كاندريفا (هدفين) في الدقيقتين السابعة والأخيرة من المباراة ودالبيرت إستيفاو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولاوارو مارتينيز (هدفين) في الدقيقتين 48 و66.

فيما سجل هدفي بينفينتو روبيرتو إنسيني و فيليبو باندينيلي في الدقيقتين 58 و74.

كما تأهل فريق فيورنتينا إلى دور الثمانية أيضا،عقب فوزه على مضيفه تورينو 1 / صفر.

ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيدريكو كييزا، الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 87 والأخيرة من المباراة.

ويحتل فيورنتينا المركز العاشر في الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، فيما يحتل تورينو المركز التاسع برصيد إلى 27 نقطة.