إرهابيان مطلوبان يسلمان نفسيهما للسلطات الجزائرية بولاية تمنراست

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، أن إرهابيين مطلوبين سلما أنفسهما للسلطات الجزائرية بولاية (تمنراست)، أقصى جنوبي البلاد وبحوزتهما أسلحة وذخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الاثنين، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش، سلم إرهابيان نفسيهما أمس للسلطات العسكرية بولاية تمنراست".

وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أوقفوا في ولايتي أم البواقي وجيجل (شمال شرق) ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 774 قرصا مهلوسا، وتم ضبط 10 طائرات بدون طيار في ولاية بجاية (شمال شرق).

وقال البيان إنه في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من بسكرة (شمال شرق) وتلمسان (شمال غرب).